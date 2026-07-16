Tadej Pogacar ha mantenuto la posizione di comando nella classifica generale dopo la dodicesima tappa del Tour de France 2026. La corsa per il podio resta aperta, con diversi ciclisti ancora in piena lotta per le prime posizioni. Nessun cambiamento significativo si è verificato nei piani alti della classifica, confermando le previsioni della vigilia. La corsa prosegue con la stessa dinamica, mentre i partecipanti si preparano alle prossime tappe.

Nessuno stravolgimento come da previsioni della vigilia nei piani alti della classifica generale al termine della dodicesima tappa del Tour de France 2026, con partenza a Magny-Cours e arrivo a Chalon-sur-Saône, che si è risolta dopo 179 chilometri con la vittoria in volata del favorito belga Tim Merlier davanti all’olandese Olav Kooij e all’altro belga Jasper Philipsen. Non cambia nulla di fatto nella top10 della graduatoria assoluta della Grande Boucle, con lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) che conserva saldamente la maglia gialla potendo gestire un margine di 3’36” sul danese Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike), 4’06” sul belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe), 4’22 sullo spagnolo Juan Ayuso (Lidl – Trek) e 4’35” sul giovane fenomeno francese Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tour de France 2026, dodicesima tappa: Pogacar padrone incontrastato, lotta aperta per il podio

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TOUR DE FRANCE 2026 - MONSTRUEUX ! Tadej Pogacar DÉGOÛTE tous ses adversaires et s'impose au Lioran

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