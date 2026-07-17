Clamoroso Cagliari salta il tesseramento di Belotti! L’annuncio ufficiale di Accardi e i motivi dello stop nelle negoziazioni

Il trasferimento di Belotti al Cagliari è stato annullato. L’annuncio ufficiale è stato dato da Accardi, che ha spiegato come le negoziazioni siano state interrotte. La trattativa non si è conclusa con il tesseramento del calciatore. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui motivi dello stop. La decisione rappresenta un colpo di scena nel mercato del club, che aveva mostrato interesse per il giocatore.

Salta il tesseramento di Belotti al Cagliari. Ecco l’annuncio ufficiale di Accardi e perché si sono fermate le negoziazioni. Clamoroso colpo di scena nel calciomercato del Cagliari. Il club rossoblù ha deciso ufficialmente di non procedere al tesseramento dell’attaccante italiano Andrea Belotti per la prossima stagione agonistica. A spiegare i dettagli e i motivi di questa dolorosa e inaspettata scelta è stato il direttore sportivo della società sarda, Pietro Accardi, intervenuto direttamente ai microfoni di Sky Sport. Una decisione drastica, presa di comune accordo con lo staff societario, che modifica sensibilmente le strategie per il reparto offensivo dell’isola. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Calciomercato Cagliari: Luvumbo in partenza verso Mallorca; Belotti atteso ad Elmas; Vojvoda.

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