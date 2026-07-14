Corriere dello Sport – Cagliari ufficiale l’acquisto di Fazzini dalla Fiorentina | l’annuncio

Un calciatore è stato trasferito dal settore giovanile di una squadra di Serie A a un club di Serie B. Si tratta di un centrocampista, nato nel 2002, che approda in prestito con diritto di riscatto. La società di destinazione ha comunicato ufficialmente l'acquisto. La formula del trasferimento prevede un contratto temporaneo con possibilità di acquisto definitivo. La notizia è stata resa nota attraverso una comunicazione ufficiale del club.

2026-07-13 22:58:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: Ora è ufficiale: Jacopo Fazzini è un nuovo calciatore del Cagliari. Il giovane centrocampista arriva dalla Fiorentina e approda alla corte di Fabio Pisacane con la formula del prestito con diritto di riscatto. Superate con successo le visite mediche sostenute nella giornata di oggi, lunedì 13 luglio. Ora, il ragazzo classe 2003 è pronto per iniziare l’avventura in Sardegna. Cagliari, ufficiale l’acquisto di Fazzini: l’annuncio ufficiale. Questo l’annuncio ufficiale del club sardo, a margine della firma di Jacopo Fazzini: “Il Cagliari Calcio – si legge nella nota – è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Fazzini, che si trasferisce in rossoblù dall’ACF Fiorentina in prestito con diritto di riscatto”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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