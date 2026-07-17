Cagliari Belotti non supera le visite mediche | salta il rinnovo
Andrea Belotti non ha superato le visite mediche e quindi il rinnovo con il Cagliari è stato cancellato. L’attaccante, infortunatosi al ginocchio nella passata stagione, aveva recentemente completato le visite mediche di routine, ma qualcosa non è andato come previsto. La società rossoblù ha deciso di non procedere con l’accordo, interrompendo così il tentativo di confermare l’attaccante. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli dell’esito delle visite mediche.
Il Cagliari rinuncia ad Andrea Belotti. Dopo l'infortunio al ginocchio della passata stagione, il club rossoblu aveva deciso di puntare ancora sull'attaccante tant'è che negli ultimi giorni aveva svolto le visite mediche di rito. I recenti controlli al ginocchio, in particolare quello di ieri a Lione con l’ortopedico Bertrand Cottet-Sonnery, non hanno dato le garanzie sperate portando la squadra isolana a rinunciare alla conferma dell'attaccante. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Segui gli aggiornamenti su Cagliari.
BELOTTI È FUORI DAL CAGLIARI Se si, sarebbe una SCELTA GIUSTA O ERRORE
Notizie e thread social correlati
Khalaili non supera le visite mediche: niente ok del CONI e l’affare con l’Inter salta definitivamenteKhalaili non ha superato le visite mediche richieste dal CONI, impedendo così il trasferimento all’Inter.
Cagliari, raggiunto l'accordo per il rinnovo di BelottiAndrea Belotti ha firmato un nuovo contratto con il Cagliari che lo lega alla squadra fino al 2027.
Temi più discussi: Cagliari, è fatta per il rinnovo di Belotti: firma un nuovo contratto annuale; Cagliari, raggiunto l'accordo per il rinnovo di Belotti; Calciomercato Cagliari: Belotti rinnova, piace Vojvoda per la fascia; Belotti, Cagliari scelta di cuore: ingaggio al minimo pur di restare.
SKY - Il Cagliari rinuncia a Belotti, l'attaccante non ha superato le visite mediche ift.tt/9wAUuJK x.com
Belotti, sfuma il rientro a Cagliari: non ha superato le visite mediche facebook
Belotti non supera le visite mediche: sfuma la seconda stagione con il CagliariLa seconda avventura rossoblù di Andrea Belotti (32) potrebbe essere al capolinea prima ancora di iniziare. L’esito dei test fisici non avrebbe convinto lo staff tecnico e medico, quindi, svanisce l’i ... msn.com
Cagliari, niente rinnovo per Belotti: il nuovo contratto sfumaEra tutto fatto per la conferma in rossoblù, tanto che nove giorni fa era stato accolto in aeroporto a Elmas dopo le visite mediche, e invece proprio queste ultime impediscono ad Andrea Belotti di pro ... unionesarda.it