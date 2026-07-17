Cagliari Belotti non supera le visite mediche | salta il rinnovo

Notizia in breve

Andrea Belotti non ha superato le visite mediche e quindi il rinnovo con il Cagliari è stato cancellato. L’attaccante, infortunatosi al ginocchio nella passata stagione, aveva recentemente completato le visite mediche di routine, ma qualcosa non è andato come previsto. La società rossoblù ha deciso di non procedere con l’accordo, interrompendo così il tentativo di confermare l’attaccante. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli dell’esito delle visite mediche.