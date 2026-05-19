La Civitanovese ha annunciato le prime nomine per il suo nuovo progetto sportivo, con la conferma di Tedoldi come responsabile del settore giovanile. La società ha già ufficializzato questa figura, mentre nei prossimi giorni definirà anche lo staff tecnico che lavorerà con l’allenatore Claudio Labriola. La composizione dell’organico fa parte di un processo di riorganizzazione volto a rafforzare il settore giovanile e le attività della squadra.

Il nuovo corso della Civitanovese ha già preso forma ufficializzando le due figure più importanti per la parte sportiva e nei prossimi giorni il quadro si andrà a completare con la nomina dello staff tecnico che affiancherà il tecnico Claudio Labriola. Ma si tratta di un progetto a 360 gradi e che terrà conto anche di altri aspetti oltre a quello tecnico sportivo. Si è già detto di un vivaio che vuole essere rilanciato per far sì che diventi un punto di riferimento nel territorio, in tal caso il nome più in voga per il ruolo di responsabile resta quello di Davide Tedoldi, tecnico fresco di vittoria del campionato regionale Juniores con l’Osimana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione. Civitanovese, piace Tedoldi come responsabile del vivaio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Settore giovanile Juve: Under 15 da derby, i 100 gol dell’Under 16 e l’imbattibilità dell’Under 17. Chi sarà il nuovo responsabile del vivaio | New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccariadi Fabio ZaccariaSettore giovanile Juve: il punto su Under 17, 16 e 15 e su chi sarà il nuovo responsabile nel VIDEO di New Generation Zone di Fabio...

Tubocubo omaggia TedoldiUn omaggio in occasione di un compleanno (cadrà la prossima settimana) che non si dimentica: quello dei 90 anni.

Promozione. L’allenatore Labriola si presenta ai tifosi: Civitanovese, sono qui per vincereDue sole gare interne vinte nelle ultime stagioni. Con me non esiste. Quando i ragazzi scenderanno in campo, voglio vedere rappresentate tutta la passione e la tradizione dei tifosi. E sono sicuro c ... sport.quotidiano.net

Promozione. Civitanovese, piace Tedoldi come responsabile del vivaioIl nuovo corso della Civitanovese ha già preso forma ufficializzando le due figure più importanti per la parte ... sport.quotidiano.net