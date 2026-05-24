Civitanovese a giorni il verdetto sull’Eccellenza

Da sport.quotidiano.net 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella giornata di oggi si è deciso di posticipare il giudizio sulla trattativa che potrebbe permettere alla squadra di restare in Eccellenza. La decisione arriverà tra alcuni giorni, dopo ulteriori verifiche e incontri. La situazione riguarda la possibilità di mantenere la categoria, ma al momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiali definitive.

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Slitta di qualche giorno il responso sulla trattativa che potrebbe portare la Civitanovese a mantenere l’Eccellenza. Il patron del Montegranaro Andrea Tosoni sta infatti prendendo in considerazione tutte le varie eventualità del caso ma il presidente rossoblù Francesco Borrelli ha fretta di chiudere per avere chiara, entro breve, la categoria che il suo team disputerà nella prossima stagione. Dopo il primo colloquio di martedì, le parti non si sarebbero incontrate di nuovo. Non lo avrebbero fatto ieri, quantomeno nella giornata, ma oggi e domani potrebbero essere due momenti decisivi in tal senso. In ogni caso, la sensazione è che entro due... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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