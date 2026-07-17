Ciro Solimeno è stato fotografato mentre cenava con una ex corteggiatrice di UeD. La scena è stata ripresa da testimoni e condivisa online. Recentemente, entrambi sono stati in vacanza a Mykonos, dove hanno pubblicato alcune immagini sui social media. Le foto hanno suscitato discussioni tra gli utenti. Non ci sono ulteriori dettagli sulla natura dell’incontro o sulla relazione tra i due.

Di recente Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi sono stati in vacanza a Mykonos, immortalando alcuni sprazzi del loro viaggio mediante i social, sollevando anche qualche polemica. Adesso i due sono rientrati ed hanno già ripreso a far parlare di sé. Nello specifico, a finire nel mirino dell’opinione pubblica è stato l’ex tronista di Uomini e Donne. Stando ad una recentissima segnalazione, Ciro è stato beccato in compagnia di una sua ex corteggiatrice. La notizia, ovviamente, ha generato subito un certo sgomento. La segnalazione su Ciro Solimeno e una sua ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ciro Solimeno è finito al centro dell’attenzione a seguito della diffusione di una segnalazione piuttosto interessante sul suo conto. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Ciro Solimeno beccato a cena con una sua ex corteggiatrice di UeD: chi è FOTO

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Ciro Solimeno spiazza tutti a Uomini e Donne: la scelta finale fa discutere

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