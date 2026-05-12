Durante la registrazione di oggi di Uomini e Donne, il tronista Ciro Solimeno ha annunciato di aver scelto una delle corteggiatrici. La decisione è stata comunicata in diretta durante la puntata, senza ulteriori dettagli sui nomi delle persone coinvolte. La registrazione si è conclusa con il pubblico che ha assistito alla scelta del tronista, mentre non sono stati diffusi altri particolari sulle dinamiche della situazione.

Oggi, durante la registrazione di Uomini e Donne, il tronista Ciro Solimeno ha finalmente fatto la sua scelta. Dopo un lungo percorso, ha deciso di optare per la corteggiatrice Elisa Leonardi, lasciando la romana Martina Calabrò con un messaggio di rispetto e maturità. La scelta è stata ricca di emozioni e gesti simbolici che hanno reso il momento ancora più speciale. Uomini e Donne, Mario torna e balla con Cinzia: Gemma reagisce male Il momento della scelta di Ciro. La scelta di Ciro è stata preceduta da un momento di riflessione. Ha rivisto i momenti trascorsi con entrambe le corteggiatrici, mostrando quanto fossero importanti per lui. Dopo aver comunicato a Martina che non sarebbe stata la sua scelta finale, ha accolto Elisa con un gesto romantico, facendo cadere petali per rendere tutto più suggestivo.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Ciro Solimeno fa la sua scelta a Uomini e Donne: ecco chi ha scelto

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Ciro Solimeno La Scelta Finale a Uomini e Donne

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