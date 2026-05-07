Uomini e Donne chi e quando sceglie Ciro Solimeno | la corteggiatrice preferita dei suoi genitori

Ciro Solimeno, protagonista del programma televisivo Uomini e Donne, si avvicina alla decisione finale. Dopo settimane di incontri con le sue corteggiatrici, il tronista si appresta a scegliere tra Elisa Leonardi e Martina Calabrò. La scelta di Ciro sarà annunciata nelle prossime puntate del programma, dove si concluderà il suo percorso di conoscenza con le due corteggiatrici.

Ciro Solimeno, protagonista di Uomini e Donne, è arrivato alle battute finali del suo percorso. Dopo settimane di conoscenza con le sue corteggiatrici, il tronista si prepara alla scelta tra Elisa Leonardi e Martina Calabrò. Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli sulla registrazione più attesa, tra appuntamenti decisivi e indiscrezioni che riguardano anche la sua famiglia. Chi sono i possibili tronista della stagione 2026-2027 Le ultime esterne prima della scelta. Secondo le informazioni disponibili, Ciro Solimeno registrerà le tradizionali esterne di un giorno con entrambe le corteggiatrici. Il tronista trascorrerà quindi del tempo sia con Elisa Leonardi che con Martina Calabrò, in quelli che rappresentano gli ultimi momenti del percorso prima della decisione finale.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Uomini e Donne, Trono Classico - Le corteggiatrici contro Ciro

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