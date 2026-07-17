Ciro Solimeno è stato visto a cena con un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, senza la presenza della fidanzata Elisa Leonardi. La scena ha attirato l’attenzione sui social, generando discussioni tra gli utenti. Solimeno ha successivamente rilasciato una dichiarazione per chiarire la situazione. La sua spiegazione si è concentrata sulla natura dell’incontro, precisando che si trattava di un appuntamento amichevole. La vicenda ha suscitato reazioni tra i follower e gli spettatori della trasmissione.

Ciro Solimeno è stato avvistato dopo Uomini e Donne con una discussa ex corteggiatrice e senza la sua fidanzata Elisa Leonardi. La segnalazione ha sorpreso i fan e l’episodio ha subito fatto discutere sui social. Per questo motivo lo stesso ex tronista è stato costretto a intervenire per chiarire la situazione. Uomini e Donne news: la segnalazione su Ciro Solimeno. La notizia è emersa nelle ultime ore attraverso una segnalazione arrivata a Deianira Marzano. Secondo quanto riportato, Ciro Solimeno sarebbe stato avvistato a Roma mentre cenava insieme ad Alessia Antonetti, una delle sue ex corteggiatrici. Preparativi di nozze per Gianmarco e Martina? Il gesto sospetto Dove sono stati avvistati Ciro Solimeno ed Alessia Antonetti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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© Anticipazionitv.it - Ciro Solimeno a cena con una ex di Uomini e Donne senza Elisa: lui interviene e fa chiarezza

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Ciro Solimeno e la sua scelta a Uomini e Donne emozioni e romanticismo

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