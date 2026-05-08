Uomini e Donne scelta Ciro Solimeno | tra Elisa e Martina i genitori preferiscono…

Tra pochi giorni, Ciro Solimeno sceglierà con chi proseguire il suo percorso a Uomini e Donne, chiudendo così un capitolo molto seguito e discusso del programma. La decisione si avvicina e le anticipazioni indicano che i genitori di Ciro hanno espresso una preferenza tra le due corteggiatrici, Elisa e Martina, anche se i dettagli sulla scelta definitiva non sono ancora stati resi pubblici.

Manca ormai pochissimo alla scelti di Ciro Solimeno a Uomini e Donne, tra pochi giorni infatti metterà fine ad un percorso che è stato alquanto chiacchierato. Dopo la fine della sua storia d'amore con Martina De Ioannon il tronista è tornato nel programma con la speranza di innamorarsi ancora, in molti però hanno trovato noioso il suo trono. I colpi di scena non sono mancati, ha anche confessato che lui e l'ex fidanzata violarono il regolamento durante la loro frequentazione a Uomini e Donne. Dopo tanti battibecchi, abbandoni e ritorni sta arrivando al giorno della scelta con due corteggiatrici, Elisa Leonardi e Martina Calabrò. Entrambe hanno più volte lasciato lo studio a causa del comportamento del ragazzo ma sono sempre tornate per continuare a conoscerlo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Uomini e Donne, Trono Classico - Lo scontro tra Martina e Elisa

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