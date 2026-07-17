L’uomo imputato per l’omicidio di una donna avvenuto il 12 settembre in una tenuta a Palau sarà giudicato in tribunale. La giudice ha deciso il rinvio a giudizio e ha fissato la prima udienza il 10 novembre davanti alla Corte d’Assise. L’imputato, imprenditore di Arzachena, dovrà presentarsi davanti ai giudici per affrontare il processo. La vicenda riguarda la morte di una donna avvenuta nella proprietà di proprietà privata.

Emanuele Ragnedda andrà a processo per l’omicidio di Cinzia Pinna, uccisa il 12 settembre scorso nella tenuta di Conca Entosa, a Palau. La giudice dell’udienza preliminare Federica Di Stefano ha disposto il rinvio a giudizio dell’imprenditore di Arzachena, che il prossimo 10 novembre comparirà davanti alla Corte d’Assise per la prima udienza. La ricostruzione della Procura e la tesi della difesa. La procura, rappresentata dalla pm Noemi Mancini, ha sostenuto la ricostruzione secondo cui Ragnedda avrebbe sparato tre colpi di pistola al volto della vittima, descritta come in una condizione di particolare vulnerabilità e impossibilitata a difendersi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cinzia Pinna, Ragnedda rinviato a giudizio: prima udienza il 10 novembre

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