Ragnedda è stato rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio volontario nel caso di Cinzia Pinna. Le tracce di sangue trovate sulla scena del crimine sono state analizzate, ma la Procura ha escluso che l’omicidio sia avvenuto in legittima difesa. I dettagli delle tracce e le motivazioni della procura sono al centro dell’indagine. La prossima udienza è prevista per l’inizio del processo.

Come spiegano le tracce ematiche di Ragnedda sulla scena del crimine?. Perché la Procura esclude la legittima difesa per l'omicidio?. Quali prove tecniche dimostreranno la reazione a un'aggressione armata?. Cosa riveleranno i tre colpi al volto di Cinzia Pinna?.? In Breve Accusa include crudeltà, sevizie, motivi abietti e occultamento cadavere per l'omicidio del 12 settembre 2025.. Difesa di Satta e Montella punta su tracce ematiche di Ragnedda nello stazzo Conca Entosa.. Processo si concentrerà sulla dinamica dei tre proiettili sparati al volto di Cinzia Pinna.. L'evento del settembre 2025 ha scosso profondamente la comunità locale della Gallura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Cinzia Pinna: Ragnedda a processo per omicidio volontario

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