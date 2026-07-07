Femminicidio Cinzia Pinna Procura chiede il processo per Ragnedda | Voleva annientare una donna indifesa

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Emanuele Ragnedda, accusato di aver ucciso Cinzia Pinna, una donna di 33 anni. Secondo i pubblici ministeri, l’uomo aveva come obiettivo quello di annientare la donna, che al momento del delitto si trovava in uno stato di estrema vulnerabilità.

La Procura di Tempio Pausania ha chiesto il rinvio a giudizio per Emanuele Ragnedda, accusato del femminicidio della 33enne Cinzia Pinna. I pm parlano di "volontà di annientamento" della donna che, quando fu uccisa, era in una condizione di estrema vulnerabilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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