Una ragazza di 17 anni è stata arrestata in Lombardia con l’accusa di possesso di una cintura esplosiva. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo che si è scoperto che la minorenne aveva in suo possesso un ordigno. Nessun altro dettaglio sulle modalità dell’operazione o sulle eventuali minacce. La polizia ha confermato l’arresto e il sequestro dell’oggetto. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita durante l’intervento.

Un inquietante scenario di terrorismo domestico è emerso nel cuore della Lombardia, dove l’allerta per la sicurezza nazionale ha fatto scattare un blitz preventivo nei confronti di una minorenne. Le manette sono scattate nella mattinata di venerdì 17 luglio dopo approfondite indagini che hanno fatto emergere “l’avanzato processo di radicalizzazione maturato dalla giovane”, nonché “la concreta possibilità di un’imminente attivazione violenta”. La minorenne, una 17enne italiana, residente in provincia di Pavia, si definiva inequivocabilmente “pronta al martirio di Allah”, un’affermazione che ha spinto gli investigatori ad agire prima che fosse troppo tardi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “Cintura esplosiva”. Arrestata 17enne: allarme terrorismo in Italia

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