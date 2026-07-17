Cina l' aviazione civile registra una crescita costante nel primo semestre

Nel primo semestre dell'anno, il volume totale dei trasporti aerei civili in Cina ha raggiunto 83,37 miliardi di tonnellate-kilometro, registrando un incremento del 6,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La crescita si è mantenuta costante rispetto agli ultimi mesi, confermando una tendenza positiva nel settore dell’aviazione civile nel paese.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Il settore dell'aviazione civile cinese ha mantenuto una crescita costante nel primo semestre di quest'anno (H1), con un aumento del 6,4% su base annua del volume complessivo dei trasporti, salito a 83,37 miliardi di tonnellate-chilometro. Lo riportano i dati ufficiali diffusi ieri. Nel periodo gennaio-giugno, il settore ha gestito 380 milioni di passeggeri, in aumento dell'1% su base annua. Il volume del trasporto di merci e posta è cresciuto del 6%, raggiungendo i 5,073 milioni di tonnellate, secondo l'Amministrazione dell'aviazione civile cinese (CAAC). La forte espansione dei trasporti internazionali è emersa come uno dei principali elementi della performance del settore nel primo semestre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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