Nel 2025, la produzione di biciclette in Cina ha raggiunto i 110,8 milioni di unità, segnando un incremento dell’11,3% rispetto all’anno precedente. I dati ufficiali diffusi indicano una crescita costante nel settore, con un aumento stabile della produzione nel corso dell’anno. La statistica riflette un andamento positivo per il mercato cinese delle biciclette, confermando una tendenza di espansione nel settore.

I dati sono stati pubblicati durante la 34esima edizione della Fiera internazionale cinese della bicicletta, in corso a Shanghai. In linea con le tendenze globali di sviluppo verde, intelligente e di fascia alta dell’industria della bicicletta, l’edizione di quest’anno presenta gli ultimi prodotti cinesi del settore e le sue nuove traiettorie di sviluppo. Lo scorso anno il Paese ha esportato quasi 48,94 milioni di biciclette verso i mercati esteri, con un aumento del 2,4% su base annua e mantenendo uno slancio di crescita stabile. Le esportazioni di componenti per biciclette hanno raggiunto i 3,63 miliardi di dollari, con un incremento del 10,6% rispetto all’anno precedente e una performance particolarmente positiva.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - In Cina la produzione di biciclette registra una crescita costante nel 2025

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