Cina la cantieristica navale registra una solida crescita nel primo trimestre

Nel primo trimestre dell'anno, il settore della cantieristica navale in Cina ha mostrato una crescita significativa. Dati ufficiali indicano un aumento della produzione e delle nuove commesse rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le aziende del settore hanno conseguito risultati positivi, con un incremento dei nuovi ordini e della capacità produttiva. Le statistiche pubblicate evidenziano un andamento stabile e in crescita rispetto agli ultimi periodi.

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PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Il settore della cantieristica navale cinese ha registrato una forte crescita nei suoi tre principali indicatori nel primo trimestre del 2026, mantenendo una quota di primo piano nel mercato globale, secondo i dati diffusi ieri dal ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'informazione. Da gennaio a marzo, la produzione cantieristica del Paese ha raggiunto 15,68 milioni di tonnellate di portata lorda (DWT), in aumento del 46% su base annua e pari al 57,3% del totale globale, come mostrano i dati. I nuovi ordini hanno totalizzato 59,53 milioni di DWT nel periodo, con un balzo del 195,2% rispetto a un anno prima e pari all'84,9% della quota di mercato globale.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cina, la cantieristica navale registra una solida crescita nel primo trimestre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cina, i settori hi-tech in crescita nel primo trimestrePECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli ultimi dati fiscali indicano che l’economia cinese ha continuato a mantenersi stabile e che lo slancio... In Cina la produzione di biciclette registra una crescita costante nel 2025I dati sono stati pubblicati durante la 34esima edizione della Fiera internazionale cinese della bicicletta, in corso a Shanghai. Argomenti più discussi: Risultati I trimestre industria cantieristica cinese: nuove ordinazioni in rapida crescita; Entrata in servizio la più grande nave car carrier del mondo; La Lega chiama il golden power sugli yacht Ferretti: Da difendere, non possiamo cedere tecnologie alla Cina; La Marina pakistana ha commissionato il sottomarino PNS Hangor, il primo della classe Hangor.