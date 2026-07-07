Una frana si è verificata poco prima delle 7 di martedì mattina in un villaggio della provincia del Gansu, nel nord-ovest della Cina. L'evento ha coinvolto un'area abitata e ha lasciato intrappolate 33 persone. Non sono stati comunicati dettagli sulle eventuali vittime o sui soccorsi in corso. Le autorità locali stanno gestendo la situazione e stanno effettuando operazioni di ricerca e recupero.

Poco prima delle 7 di martedì mattina, una frana ha colpito un villaggio nella provincia del Gansu, nel nord-ovest della Cina, lasciando 33 persone intrappolate. Di queste, 17 sono state estratte e salvate. Le operazioni di soccorso continuano. Sul posto sono stati inviati personale dei servizi di emergenza, dei vigili del fuoco, dei servizi medici e delle forze dell’ordine. Gli sforzi sono concentrati sulla ricerca delle persone ancora intrappolate, sull’allontanamento dei residenti colpiti e sulla prevenzione di disastri secondari. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cina, frana nel nord-ovest del Paese: 33 persone intrappolate

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