Esplode miniera di carbone nel nord della Cina | 90 morti e decine di persone intrappolate

Notizia in breve

Un’esplosione ha colpito una miniera di carbone nella provincia dello Shanxi, in Cina. Sul posto sono stati trovati almeno 90 corpi senza vita, mentre decine di minatori risultano ancora intrappolati tra le macerie. I soccorritori stanno tentando di localizzare e mettere in salvo le persone rimaste sotto terra. La miniera è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di recupero.