Esplode miniera di carbone nel nord della Cina | 90 morti e decine di persone intrappolate
Un’esplosione ha colpito una miniera di carbone nella provincia dello Shanxi, in Cina. Sul posto sono stati trovati almeno 90 corpi senza vita, mentre decine di minatori risultano ancora intrappolati tra le macerie. I soccorritori stanno tentando di localizzare e mettere in salvo le persone rimaste sotto terra. La miniera è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di recupero.
Esplosione in una miniera di carbone nella provincia dello Shanxi, in Cina. Almeno 90 morti e decine di dispersi. In corso le operazioni di salvataggio. I responsabili della miniera sarebbero già stati fermati dalle autorità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
In Cina è esplosa una miniera di carbone: 82 i mortiSono 82 i morti in una esplosione di gas avvenuta in una miniera di carbone nella provincia dello Shanxi, nel nord-est della Cina.
Leggi anche: Cina, esplosione in una miniera di carbone: oltre 50 morti
Esplode miniera di carbone in Cina, almeno 82 morti, 9 dispersi: soccorsi in corso x.com
Ottantadue minatori sono morti in seguito ad un'esplosione di gas nella miniera di carbone di Liushenyu, nella contea di Qinyuan, nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio. #ANSA facebook
Esplode miniera di carbone nel nord della Cina: 90 morti e decine di persone intrappolateL'esplosione di una miniera di carbone in Cina ha causato almeno 90 morti. Si tratta di una fabbrica nella provincia dello Shanxi, nel nord del paese, dove erano in servizio almeno 247 operai al ... fanpage.it
Esplode miniera di carbone in Cina, almeno 82 morti, 9 dispersi: le operazioni di soccorsoLa deflagrazione è avvenuta dopo una fuga di gas a Liushenyu, nella contea di Qinyuan, nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina. Si contano anche nove dispersi ... rainews.it