Cina a Trump | ‘mai interferito nelle elezioni Usa’

La Cina ha dichiarato di non aver mai interferito nelle elezioni negli Stati Uniti. Recentemente, il governo cinese ha anche affermato di aver condotto una violazione di dati elettorali, acquisendo illegalmente informazioni di 220 milioni di cittadini americani. Questa affermazione arriva dopo che sono stati diffusi dettagli su un attacco informatico di vasta portata, considerato il più grande della sua storia nel settore elettorale.

La Cina “ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi” Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. E anche l’ FBI avrebbe coperto “voti illegali” per il rivale democratico. “Non volevano che vincessi”, ha dichiarato il titolare della Casa Bianca, che ha puntato il dito anche contro i membri del cosiddetto “Deep State”: “Un gruppo di persone, in molti casi nella nostra intelligence, ha lavorato per sopprimere e minimizzare le informazioni sulla portata della sinistra ingerenza elettorale della Cina”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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President Trump claims China interfered in U.S. elections

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