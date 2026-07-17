Il sindaco di Manduria ha risposto alle polemiche sulle condizioni del cimitero, affermando che in 15 giorni sono stati compiuti molti interventi grazie al nuovo appalto. Ha anche criticato le gestioni precedenti, sottolineando di aver avviato un lavoro considerevole nel breve periodo. La replica si concentra sulla mole di attività svolta e sulle responsabilità attribuite alle passate amministrazioni.

Tarantini Time Quotidiano Il sindaco Domenico Sammarco interviene sulle condizioni dell’area cimiteriale e replica alle polemiche sollevate negli ultimi giorni, rivendicando il lavoro avviato con il nuovo contratto di appalto e chiamando in causa le responsabilità delle precedenti gestioni. “A soli 15 giorni dall’avvio del nuovo contratto di appalto, è già stata svolta una mole di lavoro considerevole e altrettanto è stato pianificato per le prossime settimane”, afferma il primo cittadino. Sammarco invita a considerare le condizioni nelle quali si trovava inizialmente il cimitero, sottolineando come il recupero dell’area richieda necessariamente tempo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Cimitero di Manduria, Sammarco replica alle polemiche: “In 15 giorni già svolta una mole di lavoro considerevole”

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