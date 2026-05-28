La coalizione guidata da Domenico Sammarco ha ottenuto una vittoria elettorale a Manduria. La vittoria non deriva semplicemente dalla somma delle liste di sostegno, ma da un lavoro condiviso e da un rapporto di fiducia tra i membri del gruppo. La comunicazione ufficiale sottolinea che il risultato è il frutto di un impegno comune, evitando di attribuirlo a fattori esterni o casuali.

Tarantini Time Quotidiano La vittoria elettorale della coalizione guidata da Domenico Sammarco “non è un caso” e non può essere spiegata soltanto con la somma delle liste che hanno sostenuto il progetto politico. È quanto sostengono i direttivi di Manduria Migliore, Federcivica e Partito Liberaldemocratico Manduria in una nota diffusa dopo l’esito delle amministrative. Secondo i firmatari, il successo ottenuto dalla coalizione sarebbe il risultato di un percorso costruito nel tempo attraverso rapporti politici e personali consolidati. “Se è vero che uniti si vince, quell’unità non viene donata da nessuno, ma dev’essere guadagnata sul campo”, scrivono i rappresentanti dei movimenti politici, sottolineando il ruolo avuto da Domenico Sammarco. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Manduria, i movimenti della coalizione: “La vittoria di Sammarco nasce da fiducia e lavoro condiviso”

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