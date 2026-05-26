Comunali 2026 Manduria sceglie Sammarco | vittoria netta al primo turno
Manduria ha eletto Domenico Sammarco come nuovo sindaco al primo turno, con una vittoria netta. La scelta dei cittadini si è concentrata sulla continuità del centrodestra, confermando il sostegno alla sua candidatura. La vittoria è stata evidente e nessun secondo turno si renderà necessario. La tornata elettorale ha visto una preferenza chiara per Sammarco, che ora guiderà la città fino alle prossime elezioni comunali del 2026.
Tarantini Time Quotidiano Manduria sceglie la continuità del centrodestra e affida la guida della città a Domenico Sammarco, eletto sindaco al primo turno con 9.573 voti pari al 58,35% delle preferenze. Un risultato netto che consegna alla coalizione vincente una larga maggioranza in consiglio comunale con 15 seggi. A sostenere Sammarco sono state le liste Azione con Calenda – UDC – Azione Civica Popolare, Fratelli d’Italia, Partito Liberal Democratico, Forza Italia-PPE, Noi Moderati-PPE, Lega e Democrazia Cristiana. Una coalizione ampia che ha prevalso con largo margine sugli avversari. Alle sue spalle si piazza Vito Andrea Mariggiò con 2.875 voti, pari al 17,53% delle preferenze. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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