Comunali 2026 Manduria sceglie Sammarco | vittoria netta al primo turno

Notizia in breve

Manduria ha eletto Domenico Sammarco come nuovo sindaco al primo turno, con una vittoria netta. La scelta dei cittadini si è concentrata sulla continuità del centrodestra, confermando il sostegno alla sua candidatura. La vittoria è stata evidente e nessun secondo turno si renderà necessario. La tornata elettorale ha visto una preferenza chiara per Sammarco, che ora guiderà la città fino alle prossime elezioni comunali del 2026.