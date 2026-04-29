Il ciclista marchigiano Giulio Pellizzari ha preso il comando della classifica del 53° Giglio D’Oro 2026. Questo premio, istituito nel 1974, viene assegnato ogni anno sulla base di una classifica a punti calcolata sui piazzamenti ottenuti dai professionisti italiani nel corso della stagione. La cerimonia di premiazione si svolgerà alla fine dell’anno, quando verrà decretato il vincitore finale.

Firenze, 29 aprile 2026 – Il marchigiano Giulio Pellizzari è il nuovo leader del 53° Giglio D’Oro, il premio nazionale che dal 1974 elegge a fine stagione in base a una classifica a punti determinata dai piazzamenti ottenuti, il migliore professionista nazionale. Il premio si avvale del patrocinio della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e del Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi dell’USSI. Nei prossimi mesi sono attese novità e già una serata particolare per l’elezione di Miss Giglio D’Oro 2026 è stata programmata per lunedì 20 luglio presso lo Stadio del Bisenzio a Signa. Ma torniamo a Pellizzari che ha conquistato il...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ciclismo, Pellizzari nuovo leader del Giglio D'Oro 2026

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