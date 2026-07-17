Le riprese di una scena di un film sono iniziate a Tirrenia, con le riprese che si svolgono al Bagno Mary. La scena mostra una donna in abito di pizzo che attraversa la passerella tra i bagnanti per raggiungere il suo partner sulla battigia. Le riprese sono state effettuate con il mare sullo sfondo. La produzione prevede diverse scene ambientate sulla spiaggia, con attori e comparse coinvolti nelle riprese. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a dettagli ulteriori o alla data di conclusione delle riprese.

Il mare sullo sfondo di tutto l’evento, lei Amalia, con il vestito in parte di pizzo, romantico, che percorre la passerella fra i bagnanti e raggiunge il suo lui, Luigi, quasi sulla battigia. Il format Sky "Quattro matrimoni" arriva al Bagno Mary di Tirrenia. La puntata è stata girata il 23 agosto del 2025, ma è in onda in questi giorni in tv per l’ottava stagione della serie. "Siamo iscritti a matrimoni.com e la trasmissione ci ha contattati e ci ha chiesto se eravamo interessati a partecipare alla puntata che aveva come tema, appunto, il mare – spiega Valentina Balvis che gestisce il ristorante dello stabilimento i cui vertici hanno dato la disponibilità a ospitare le nozze – A quel punto abbiamo chiesto a tutte le coppie che ci avevano scelto per la location. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ciak! Si gira a Tirrenia. Quattro Matrimoni in scena al Bagno Mary

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