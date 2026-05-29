matassino ciak si gira riprese per la serie netflix

Le riprese di una serie Netflix si svolgono nel comune, con divieti di transito e sosta lungo una strada comunale tra Viesca e l’intersezione con la via per il cimitero. La produzione ha scelto questa località come scenografia per le scene in fase di registrazione. La zona interessata comprende il tratto tra la Località Vecchietto e l’intersezione con la strada che porta al cimitero. I divieti sono stati segnalati per consentire le riprese.

Matassino diventa scenografia di una produzione internazionale. Se ne sono accorti i cittadini in questi giorni a causa di alcuni divieti di transito e sosta lungo la strada comunale di Viesca, nel tratto compreso tra la Località Vecchietto e l’intersezione con la via che conduce al cimitero. Come riporta il cartello e si legge anche nell’ordinanza 91 sull’albo pretorio, fino a domani e poi il 1°, il 15 e il 16 giugno c’è divieto di transito e di sosta per tutti. Motivo: " Riprese cinematografiche ". C’è voluto poco a far salire la curiosità. Si tratta della nota serie ’ The Diplomat ’ di Netflix, la storia con protagonista Kate Wyler, diplomatica statunitense a Londra alle prese con la gestione di difficili rapporti internazionali e anche casalinghi con il marito ed ex ambasciatore Hal Wyler. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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