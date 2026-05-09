Lucca | ciak si gira ‘The diplomat’ la serie che piace al sindaco Due giorni di set in centro
A Lucca, tra il 13 e il 14 maggio, sono previsti cinque set nel centro storico per le riprese della quarta stagione di ‘The diplomat’. La produzione ha allestito diverse aree della città per girare le scene della serie televisiva, coinvolgendo attori e troupe in due giorni di lavoro. La scelta di Lucca come location è stata confermata dalle autorità locali, che hanno autorizzato le operazioni di ripresa.
Lucca, 9 maggio 2026 – Saranno cinque i set allestiti in centro storico tra il 13 e il 14 maggio per consentire le riprese della quarta stagione di ‘The diplomat’. Anche se il Comune non ha ancora ufficializzato il titolo, sappiamo che si tratta della serie preferita proprio dal sindaco Mario Pardini, che conta di poterla vedere in tv prima della fine del mandato. Già nel 2026 potrebbe infatti essere pronta per essere trasmessa in ben 190 paesi del mondo, dato che si tratta di una produzione americana di Netflix. Durante le riprese – concentrate nelle principali piazze (Napoleone, Anfiteatro, Guidiccioni e San Frediano) e a Porta San Pietro...🔗 Leggi su Lanazione.it
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