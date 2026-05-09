Lucca | ciak si gira ‘The diplomat’ la serie che piace al sindaco Due giorni di set in centro

A Lucca, tra il 13 e il 14 maggio, sono previsti cinque set nel centro storico per le riprese della quarta stagione di ‘The diplomat’. La produzione ha allestito diverse aree della città per girare le scene della serie televisiva, coinvolgendo attori e troupe in due giorni di lavoro. La scelta di Lucca come location è stata confermata dalle autorità locali, che hanno autorizzato le operazioni di ripresa.

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