Christopher Nolan | la classifica dei film dal migliore al peggiore
Una classifica dei film di Christopher Nolan vede “Interstellar” del 2014 come il suo miglior lavoro, evidenziato come il capolavoro del regista. La lista prosegue con altri titoli, ma nessuno supera il livello raggiunto da questa pellicola, in cui Nolan mette in mostra la sua abilità di combinare scienza e narrazione. La graduatoria include vari film, ma “Interstellar” si distingue come il più apprezzato secondo questa valutazione.
1. Interstellar (2014) È il capolavoro per eccellenza di Nolan. Un film dove più di tutti il regista riesce a mettere in mostra il suo genio, accompagnando la sceneggiatura che superficialmente si potrebbe definire surreale, con un fondo di di scienza, intrecciando la fisica quantistica all’astronomia, condendo il tutto con una dose di umanità, con l’emozione a confutare i principi fisici della più bella odissea spaziale di sempre. 2. Memento (2000) La seconda creazione di Nolan, il film con cui ha richiamato su di sé l’attenzione dei più disattenti. In Memento il regista si pone l’obiettivo di trascendere dal racconto classico, cercando di costruire un suo schema narrativo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
All Christopher Nolan Films Ranked (Worst to Best)
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