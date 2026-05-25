Il finale di The Boys 5 ha concluso la serie, lasciando i fan in attesa di ulteriori sviluppi. La puntata ha visto le sorti dei personaggi principali e delle loro vicende, con alcuni finali definitivi e altri più aperti. La conclusione ha portato a una risoluzione di alcune storyline, mentre altre sono rimaste in sospeso. La stagione si è chiusa senza annunci ufficiali su un possibile seguito.

Il finale di The Boys 5 ha ufficialmente chiuso la serie cult di Prime Video, lasciando i fan con il fiato sospeso. Tra morti cruente, colpi di scena e destini inaspettati, l’epilogo della quinta stagione ha diviso il pubblico. Come si sono concluse le storie dei nostri antieroi e dei “Super” della Vought? Scopriamo insieme la classifica dei finali dei personaggi di The Boys 5, dal più deludente al più epico e soddisfacente. I finali più deludenti e confusi di The Boys 5. 13) Sister Sage. La gestione di Sister Sage nella quinta stagione ha lasciato l’amaro in bocca. Introdotta come la mente più brillante del pianeta, il suo “piano generale” si rivela banale: nascondersi in un bunker lasciando che umani e Super si autodistruggano. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - The Boys 5: La Classifica dei finali di tutti i personaggi, dal peggiore al migliore

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The Boys S5 E8 Series Finale [Review]

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L’intera stagione di The Boys 5 appare decisamente dimessa. Soprattutto da un punto di vista spettacolare. di #AndreaDiFalco x.com

La finale della stagione 5 di The Boys reddit

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