Il coach del numero uno ha spiegato che il 99% delle vittorie sono da attribuire a Sinner, ma dietro c’è stato molto lavoro. Ha aggiunto che per 340 giorni all’anno si lavora per migliorare. Ha descritto il suo metodo di allenamento, sottolineando l’impegno costante e le strategie adottate per sviluppare le capacità del giocatore. Non sono stati forniti dettagli specifici su tecniche o programmi, ma si è evidenziato il continuo sforzo quotidiano.

L’impresa è compiuta. Jannik Sinner ha conquistato il trono di Roma 50 anni dopo Adriano Panatta. Un’impresa che resterà nella storia come ormai ci ha abituato Jannik Sinner. Simone Vagnozzi lo allena dal 2022. Insieme a lui e a Darren Cahill, Sinner ha conquistato Slam e numero 1 al mondo. Ha completato la collezione di Masters 1000 a soli 24 anni e ora, davanti a sé ha una nuova montagna da scalare: il Roland Garros, per centrare il Grande Slam della carriera: “È incredibile quello che sta facendo - ha commentato il tecnico -. Il segreto del nostro team è che non facciamo questo lavoro perché siamo con il n. 1 al mondo ma perché è la nostra passione”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vagnozzi: "Il 99% lo ha fatto Sinner, ma dietro c’è stato tanto lavoro. Ecco come lo alleno"

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Intervista completa a Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner su obiettivi, lavoro e futuro - 2026

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