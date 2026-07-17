Da settimane, la galleria sulla Statale 36 a Monza rimane chiusa durante le ore notturne senza comunicazioni ufficiali. Le chiusure sono state causate da lavori imprevisti che si sono verificati all’interno del tunnel. Gli automobilisti che transitano lungo la strada si trovano spesso a dover cercare percorsi alternativi, senza sapere quando la galleria sarà riaperta. La situazione ha generato disagi e confusione tra chi percorre quella tratta.

Sono ormai settimane che si moltiplicano le segnalazioni sulla galleria di Monza chiusa la notte senza spiegazioni. Automobilisti che, arrivati all’imbocco nord del tunnel della Statale 36 nelle ore serali, si trovano davanti ai cartelli di strada chiusa e la segnaletica con uscita obbligatoria per “Monza centro“ che devia tutto il traffico sul vecchio viale Lombardia in superficie. Una sorpresa che ha alimentato disagi, richieste di chiarimenti e anche qualche protesta. Perché sono molti gli automobilisti che lamentano l’assenza di informazioni che spieghino con chiarezza le ragioni delle ripetute chiusure notturne della galleria e il tempo in cui ancora andranno avanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chiusure notturne sulla Statale 36. Lavori imprevisti lungo il tunnel

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