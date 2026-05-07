A partire da lunedì 11 maggio, la circolazione sulla Statale 36 nella zona del tunnel Monte Piazzo subirà modifiche a causa di lavori in corso all’interno della galleria. Sono stati avviati interventi di rinforzo delle strutture della canna nord, che prevedono l’installazione di conci prefabbricati in cemento armato, centine metalliche e lavori di drenaggio. Le modifiche alla viabilità dureranno per alcuni giorni, influenzando il traffico nella zona.

Sono partiti i lavori all’interno della galleria Monte Piazzo, lungo la Statale 36, per interventi di rinforzo delle strutture della canna nord con l’installazione di conci prefabbricati in cemento armato, centine metalliche e ulteriori opere di drenaggio. A partire da lunedì 11 maggio, Anas provvederà quindi alla chiusura della galleria in direzione Sondrio. Contestualmente, la circolazione verrà deviata, a doppio senso, all’interno della galleria sud, normalmente destinata alla direttrice Milano. Una chiusura che avrà una durata di circa un mese, e si concluderà entro metà giugno, quando verrà ripristinata la normale circolazione in entrambe le direzioni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cantieri nel tunnel Monte Piazzo sulla Statale 36, da lunedì 11 maggio cambia la circolazione

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