Statale 36 finiti i lavori alla galleria Monte Piazzo | il traffico torna fluido Ma il tunnel avrà vita breve

La galleria Monte Piazzo sulla Statale 36 è stata riaperta al traffico dopo la fine dei lavori. Ora entrambe le corsie di marcia e di sorpasso sono percorribili in entrambe le direzioni. Il traffico, che era stato rallentato durante i lavori, ritorna a scorrere senza impedimenti. Tuttavia, la durata della riapertura potrebbe essere breve, poiché sono previste ulteriori attività di intervento nel tunnel.

Colico (Lecco) – I lavori sono conclusi, la galleria della Statale 36 è di nuovo pienamente percorribile, su tutte due le corsie di marcia e di sorpasso, in entrambe le carreggiate nord e sud. Il maxi intervento di consolidamento e messa in sicurezza della galleria Monte Piazzo della Superstrada tra Dorio e Colico e viceversa è finalmente terminato, seppur con alcuni mesi di ritardo. È costato quasi 70 milioni di euro. Con la riapertura completa del traforo, sono stati eliminati i restringimenti che negli ultimi week end hanno innescato il disastro viabilistico in tutto l’Alto Lario durante i controesodi da rientro dalla Valtellina. La galleria, realizzata nel 1974, lunga 2 chilometri e mezzo e larga 12 metri per ciascuna canna, è stata scavata in una frana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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