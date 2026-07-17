Stasera su Italia 1 debutta la quattordicesima stagione di Chicago Fire con tre episodi inediti. La trama include Severide e Stella che si trovano a gestire una questione familiare complessa. Contestualmente, la Caserma 51 si trova ad affrontare nuove difficoltà. La serie si concentra sulle vicende dei vigili del fuoco e delle emergenze quotidiane nel contesto di una grande città.

La quattordicesima stagione di Chicago Fire debutta su Italia 1 con tre episodi inediti: Severide e Stella affrontano una situazione familiare delicata, mentre nuovi problemi scuotono la Caserma 51. Questa sera, venerdì 17 luglio, su Italia 1 andranno in onda i primi tre episodi della quattordicesima stagione di Chicago Fire. La serie, parte del franchise One Chicago ideato da Derek Haas e Michael Brandt, sarà trasmessa a partire dalle 21:20. Alla Caserma 51, Kelly Severide e Stella Kidd dovranno affrontare nuove responsabilità, mentre l'arrivo di Sal Vasquez mette alla prova gli equilibri della squadra. Chicago Fire 14: cosa succede nei primi tre episodi della stagione su Italia 1 La stagione 14 di Chicago Fire apre un nuovo capitolo per i protagonisti della Caserma 51. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Movieplayer.it - Chicago Fire 14, stasera su Italia 1: Severide e Stella affrontano una nuova sfida

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Chicago Fire Season 14 Episode 13 | Cruz & Severides Most Heartbreaking Moment Is Devastating

Notizie e thread social correlati

Chicago Fire 14 da stasera su Italia 1: le anticipazioni del 17 luglioStasera, venerdì 17 luglio, su Italia 1 va in onda la prima puntata della quattordicesima stagione di Chicago Fire.

Leggi anche: Chicago Med stasera su Italia 1, trama, cast e quante sono le puntate della nuova stagione

Temi più discussi: Chicago Fire 14, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni dei nuovi episodi; Vento d’estate da Chicago: su Italia1 i nuovi Med e Fire; Teleconsiglio; Che fine ha fatto Amanda Rollins? Ecco cosa fa oggi l'attrice di Law & Order - Unità Speciale.

Chicago Fire 14, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni dei nuovi episodiDebutta la nuova stagione dell'action drama di Dick Wolf. I vigili del fuoco della Caserma 51 affrontano nuove missioni ad alto rischio ... today.it

Chicago Fire 14 da stasera su Italia 1: le anticipazioni del 17 luglioQuesta è la loro città, e salvarla è la loro missione. Costi quel che costi ... msn.com