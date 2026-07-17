Durante la pandemia, alcuni medici no vax sono stati radiati dall'ordine professionale. Tra loro, alcuni hanno rilasciato certificati vaccinali irregolari, mentre altri hanno suggerito trattamenti non approvati, come l'uso di olio di fegato di merluzzo per il Covid. Attualmente, il governo sta valutando misure che potrebbero favorire queste figure.

C'è chi fece certificati vaccinali irregolari e chi propose di curare il Covid con olio di fegato di merluzzo: ora il governo vuole favorirne il reintegro Un emendamento appena approvato al disegno di legge delega sulle professioni sanitarie facilita il reintegro dei professionisti sanitari radiati dagli ordini professionali durante la pandemia. Benché sia formulato in maniera molto generica e non parli espressamente di vaccini, l’emendamento è stato presentato e interpretato come un intervento rivolto soprattutto ai medici radiati per via delle loro posizioni antivacciniste, quelle spesso sintetizzate nell’appellativo “no vax”.... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Chi sono i medici no vax radiati durante la pandemia

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