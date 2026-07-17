Una tragedia si è verificata ieri sera a Spotorno, quando un ragazzo di 15 anni è rimasto folgorato e ha perso la vita mentre si trovava nel Luna Park. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto mentre il giovane stava giocando a una delle attrazioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. L’area è stata messa sotto sequestro per accertamenti.

Una tragedia improvvisa a scosso la cittadina di Spotorno nella tarda serata di ieri, giovedì 16 luglio 2026, quando un ragazzo di 15 anni, Alessio Colletti, è morto folgorato mentre giocava al Luna Park. Il quindicenne era originario di Saronno, in provincia di Varese, si trovava nel paese in provincia di Savona, in vacanza con la famiglia di un amico. Vivace, solare e sempre attivo, Alessio Colletti era una giovane promessa dell'Amor Sportiva, società calcistica di Saronno che l'ha salutato su Instagram con una foto e la scritta "Ciao Colle, sarai sempre con tutti noi!" accompagnato da un cuore bianco e da una colomba. Giocava come centrocampista ed era il capitano della squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi era Alessio Colletti, promessa del calcio morto fulminato al Luna Park

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