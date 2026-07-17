Una donna è stata fotografata con un uomo durante un’uscita in pubblico, entrambi sorridenti e rilassati. La donna indossava un cappotto beige e pantaloni chiari, mentre l’uomo portava una giacca scura e jeans. Le immagini mostrano i due camminare insieme, scambiarsi sguardi e ridere. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dai diretti interessati.

Rocío Muñoz Morales ha già ritrovato l’amore? Sembrerebbe di sì, a giudicare dalle immagini che la ritraggono con un uomo, felice e spensierata. Al suo fianco ci sarebbe, infatti, l’affascinante imprenditore madrileno Fernando Nicolás, anche se da parte di entrambi non è arrivata alcuna conferma (o smentita). Cosa sappiamo di Fernando Nicolás. In Spagna è un volto nel mondo degli affari. Quarantacinquenne laureato in Economia e dotato di grande fascino, Fernando Nicolás è cofondatore del gruppo Larrumba, oggi confluito in GLH Singular Restaurants, un colosso dell’hospitality da circa 100 milioni di euro l’anno. Libero da legami importanti dal 2017, l’imprenditore ha espresso il desiderio di sposarsi e creare una famiglia, amando molto i bambini. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Fernando Nicolás, il nuovo (presunto) amore di Rocío Muñoz Morales

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