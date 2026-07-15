Rocío Muñoz Morales è stata fotografata in barca con un uomo di nome Fernando Nicolás, un imprenditore madrileno. L'attrice e conduttrice spagnola è apparsa molto vicina a lui, con segnali di grande complicità. La scena è stata immortalata durante una giornata in mare. La coppia è stata vista insieme per diverse ore, senza altri ospiti a bordo.

R ocío Muñoz Morales, ex compagna di Raoul Bova, è stata beccata in barca con un amico con cui la complicità è più che evidente. Lui si chiama Fernando Nicolás, è un brillante imprenditore madrileno con cui l’attrice e conduttrice spagnola avrebbe “ritrovato il sorriso”. Nessuna conferma ufficiale, almeno per ora. Ma gli scatti raccontano un’intesa evidente: sorrisi, sguardi, gesti affettuosi e una naturalezza che non passa inosservata. Dopo la fine della lunga relazione con Raoul Bova e dopo i rumors su una breve frequentazione con Andrea Iannone, mai davvero ufficializzata, Rocío sembra aver ritrovato serenità accanto a un nuovo amico speciale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Rocìo Munoz Morales beccata in barca con un nuovo amore? Chi è Fernando Nicolàs

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