Rocío Munoz Morales ha annunciato di aver trovato un nuovo partner, un imprenditore di nome Fernando Nicolás. Secondo le fonti, lui gestisce un impero con un fatturato annuo di circa 100 milioni di euro. La showgirl è stata al centro di attenzione anche in passato, dopo la rottura con l’attore con cui aveva due figli. La relazione con Nicolás sarebbe iniziata recentemente, portando a un cambiamento nel suo stato d’animo.

Rocío Munoz Morales è ancora una volta al centro del gossip. Un anno fa era arrivata la rottura con Raoul Bova, padre delle sue figlie, con un tradimento svelato da Fabrizio Corona e la successiva ondata mediatica e legale. Poi una breve frequentazione, testimoniata dalle immagini ma sempre smorzata dall’attrice nelle sue dichiarazioni ufficiali, con il pilota Andrea Iannone. Il settimanale “ Oggi ” parla di “un nuovo amore che le ha ridato il sorriso”, un amico speciale o forse qualcosa di più, capace di darle una nuova serenità e che sembra già avere un buon rapporto con le sue figlie Luna e Alma. Il giornale diretto da Andrea Biavardi... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rocío Munoz Morales ha “un nuovo amore che le ha ridato il sorriso”: chi è Fernando Nicolás, l’imprenditore a capo di un impero da 100 milioni all’anno

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Rocio Munoz Morales Un Nuovo Amore e un Sorriso Ritrovato

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