Chi è Anne van Damme il capitano della Sea Watch al centro dell' inchiesa | quella di maggio era la sua prima missione

Da ilgiornale.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Anne van Damme è il comandante della nave Sea-Watch, coinvolta in un'inchiesta in queste ore. Le immagini pubblicate mostrano l'intervento di maggio 2011, durante il quale l'equipaggio ha soccorso migranti da una barca con trafficanti a bordo. Quella missione è stata la prima per van Damme al comando della nave. Le immagini esclusive sono state pubblicate da un quotidiano.

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Anne van Damme è il comandante della missione Sea-Watch al centro delle polemiche di queste ore dopo le immagini esclusive pubblicate da Il Giornale sull’intervento in mare di maggio 2011, quando l’equipaggio della nave ha recuperato i migranti da una barca con a bordo i trafficanti. In Italia è stato indagato per favoreggiamento all’immigrazione clandestina dopo quella missione. Originario dei Paesi Bassi, lavora in Sea-Watch da 6 anni e quella è stata la sua prima missione come comandante di una nave. È entrato nell’organizzazione tedesca in qualità di ingegnere, per poi diventare marinaio e quindi assumere il comando della nave a maggio. “Purtroppo le indagini significano probabilmente la fine temporanea della mia carriera nel soccorso civile in mare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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