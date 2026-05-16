Al porto di Brindisi, la nave Sea-Watch 5 è arrivata con 166 persone a bordo soccorse in mare. Contestualmente, le autorità hanno avviato un’indagine penale nei confronti del capitano della nave. La situazione ha attirato l’attenzione sulla gestione dell’intervento di soccorso e sui passaggi successivi per le persone trasportate. La procedura giudiziaria coinvolge direttamente il comandante, mentre le operazioni di sbarco sono state effettuate secondo le norme vigenti. La vicenda si inserisce in un quadro di discussioni più ampie legate alle modalità di approdo delle imbarcazioni.

All’arrivo al porto di Brindisi con 166 persone soccorse a bordo, la nave Sea-Watch 5 è stata oggetto di un’indagine penale. Il capitano della nave è indagato con l’accusa di "favoreggiamento dell’ingresso illegale".Verso mezzogiorno, agenti della Guardia Costiera e della Polizia sono saliti a bordo della nave e sono rimasti sul ponte di comando fino a oltre la mezzanotte. Sono stati sequestrati documenti e attrezzature. Due membri dell’equipaggio sono stati condotti in questura per essere interrogati. Per oggi è previsto l’interrogatorio del capitano. L’indagine arriva dopo un episodio avvenuto l’11 maggio scorso. Dopo aver soccorso 90 persone in acque internazionali, la Sea-Watch 5 è stata raggiunta da motovedette della Guardia Costiera libica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Indagato il capitano della Sea Watch": cosa sta succedendo al porto di Brindisi

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From revenge to arrest; the plan that Zeinab and Shahram hatched for Mahin shocked everyone.

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