Sequestro di documenti e attrezzature a bordo della Sea Watch | indagato il capitano

Il capitano di una nave di soccorso è stato iscritto nel registro degli indagati in seguito al sequestro di documenti e attrezzature effettuato a bordo. La nave, gestita da un'organizzazione non governativa tedesca, è arrivata ieri mattina a Brindisi con 166 persone a bordo, tutte soccorse al largo delle coste. L’indagine riguarda l’accusa di favoreggiamento dell’ingresso illegale, e le forze dell’ordine hanno sequestrato materiale durante le operazioni di controllo. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione delle operazioni di salvataggio in mare.

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