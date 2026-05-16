Sequestro di documenti e attrezzature a bordo della Sea Watch | indagato il capitano

Da brindisireport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capitano di una nave di soccorso è stato iscritto nel registro degli indagati in seguito al sequestro di documenti e attrezzature effettuato a bordo. La nave, gestita da un'organizzazione non governativa tedesca, è arrivata ieri mattina a Brindisi con 166 persone a bordo, tutte soccorse al largo delle coste. L’indagine riguarda l’accusa di favoreggiamento dell’ingresso illegale, e le forze dell’ordine hanno sequestrato materiale durante le operazioni di controllo. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione delle operazioni di salvataggio in mare.

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BRINDISI - “Favoreggiamento dell'ingresso illegale”. Con questa ipotesi di reato è stata avviata una indagine a carico del capitano della “Sea-Watch 5”, nave di soccorso della omonima Ong tedesca che ieri mattina (venerdì 15 maggio) è arrivata a Brindisi con 166 persone soccorse al largo delle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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