WWE | Devastante perdita per Charlotte Flair la sua piccola fan Scarlett Guillen perde la vita a 8 anni

Notizia in breve

Una bambina di otto anni, fan di Charlotte Flair, è deceduta. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e ha provocato dolore tra i membri del mondo del wrestling. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso. La famiglia della bambina ha ricevuto sostegno da parte di rappresentanti del settore. La notizia ha suscitato reazioni di cordoglio tra fan e professionisti dello sport.