WWE | Devastante perdita per Charlotte Flair la sua piccola fan Scarlett Guillen perde la vita a 8 anni
Una bambina di otto anni, fan di Charlotte Flair, è deceduta. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e ha provocato dolore tra i membri del mondo del wrestling. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso. La famiglia della bambina ha ricevuto sostegno da parte di rappresentanti del settore. La notizia ha suscitato reazioni di cordoglio tra fan e professionisti dello sport.
E’ purtroppo arrivata una di quelle notizie che si spera sempre di non dover riportare mai. Il mondo del wrestling piange un’altra giovane vita terminata troppo presto. La piccola Scarlett Guillen, che era diventata nota nel wrestling web per essere la giovane fan di Charlotte Flair per cui aveva anche disegnato un ring attire, è purtroppo scomparsa a soli 8 anni a seguito di una lunga battaglia contro una particolare forma di tumore al cervello. La sua lotta contro questa malattia ha toccato tantissimi all’interno della comunità del wrestling. I fan l’avevano conosciuta grazie alle attività che la WWE svolge da anni per questi piccoli pazienti oncologici, e la bambina era anche apparsa a Survivor Series 2025, quando durante l’entrata di Charlotte, aveva avuto una tenera interazione con la Superstar. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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