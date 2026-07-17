Una banda sospettata di furti è stata smantellata. Secondo le indagini, i membri si dedicavano a furti di champagne, aspirapolvere e prodotti per l’igiene intima. La polizia ha arrestato alcuni sospetti coinvolti in questa attività. La banda, chiamata ironicamente “banda della magnum”, avrebbe colpito in diverse zone, usando metodi studiati per evitare le telecamere e aumentare i colpi. Le forze dell’ordine stanno continuando le verifiche per chiarire l’ampiezza delle operazioni.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali Altro che banda della Magliana. Questa, secondo gli investigatori, era la banda della magnum. I Carabinieri della Compagnia di Cortona hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone, ritenute responsabili di una serie di furti commessi nei supermercati tra Lazio, Umbria e Toscana. L’ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti, su richiesta della Procura della Repubblica. Le accuse dovranno naturalmente essere verificate nel corso del procedimento, perché persino chi ruba champagne ha diritto alle garanzie previste dalla legge. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Champagne, aspirapolvere e igiene intima: arrestata la banda della spesa elegante

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