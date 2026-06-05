Una donna di 70 anni, considerata la primula rossa della banda della Magliana, è stata arrestata. Durante le intercettazioni, si sente chiedere “Ho bisogno di un chilo di mozzarelle”, una frase che potrebbe sembrare una semplice richiesta di spesa. L’arresto è stato effettuato in un’operazione di polizia legata a indagini sulla banda. La donna era già nota alle forze dell’ordine per precedenti legami con attività criminali.

"Ho bisogno di un chilo di mozzarelle", intercettata al telefono potrebbe sembrare una normale chiamata di una signora di 70 anni che ordina la spesa. Ma la donna in questione era Fabiola Moretti, la primula rossa della Banda della Magliana, e le mozzarelle dosi di hashish da vendere. Così è stata arrestata per l'ennesima volta dai Carabinieri l'ex compagna di Antonio Mancini, uno dei boss dell'organizzazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Banda della Magliana, arrestata la primula rossa Fabiola Moretti

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