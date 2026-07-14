Caldo e igiene intima l’esperto e il decalogo per evitare infezioni

Con l’arrivo del caldo, aumentano i rischi di infezioni intime e irritazioni, specialmente per le donne. Fattori come umidità, bagni frequenti in mare, piscina o lago, indumenti sbagliati e cambiamenti nelle abitudini alimentari possono favorire problemi ginecologici. Un esperto ha stilato un decalogo con consigli pratici per ridurre queste criticità e mantenere l’igiene intima durante le vacanze.

Caldo, umidità, bagni frequenti al mare, in piscina o al lago, indumenti errati, abitudini alimentari che cambiano: sono tutti potenziali “nemici” della serenità in vacanza, soprattutto per le donne, perché possono favorire infezioni intime e irritazioni, fino a veri e propri disturbi ginecologici. Il problema non è tanto la stagione quanto il fatto di seguire routine scorrette. Conoscerle, però, aiuta a scongiurare di rovinarsi le agognate vacanze. Estate, caldo e umidità: il mix perfetto per alcune infezioni. Le temperature elevate non sono una minaccia soltanto per la salute in generale, con un maggior rischio di andare incontro a colpi di calore, o per il benessere mentale: possono anche favorire infezioni, irritazioni o disturbi intimi, come pruriti, cistiti o persino vulvodinie. 🔗 Leggi su Dilei.it

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