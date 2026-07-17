Due persone sono state denunciate per furto aggravato dopo aver tentato di portare via merce dalla Certosa di San Giacomo. Gli agenti del Commissariato di Lauro hanno recuperato la refurtiva e hanno fermato i sospetti durante un sopralluogo. La merce è stata restituita ai proprietari. Le indagini sono ancora in corso per identificare altri eventuali responsabili.

Tempo di lettura: < 1 minuto I poliziotti del Commissariato di P.S di Lauro, nell’ambito dell’attività di polizia giudiziaria che ha già portato all’individuazione di diversi responsabili, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, hanno deferito in stato di libertà due 50enni, entrambi residenti nel Vallo di Lauro per il reato di furto aggravato all’interno della Certosa di San Giacomo. Nella giornata di ieri, sono stati rinvenuti quadri, plafoniere e un vaso di rilevante interesse artistico e storico. L’attività esperita dai poliziotti del Commissariato di Lauro ha portato, fino ad ora, a tre arresti in flagranza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Certosa di San Giacomo, recuperata la refurtiva: altri 2 denunciati per furto aggravato

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