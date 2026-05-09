Tre persone sono state denunciate dopo aver tentato un furto in una farmacia. La refurtiva, del valore di circa 2.000 euro, è stata recuperata dai Carabinieri della Compagnia di Avellino. Gli investigatori hanno fermato i sospetti e perquisito i loro veicoli, trovando la merce rubata. L’indagine prosegue per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Compagnia di Avellino, congiuntamente a quelli della Compagnia di Baiano, hanno deferito in stato di libertà un uomo e due donne (tutti di origini straniere, residenti a Napoli e di età compresa tra i 20 e i 40 anni), ritenuti responsabili di furto aggravato. Nella serata di ieri, a seguito di segnalazione pervenuta al “112”, alcune “Gazzelle” sono intervenute presso una farmacia di Monteforte Irpino. Gli accertamenti eseguiti nell’immediatezza hanno consentito di appurare che i tre, dopo essersi impossessati di vari farmaci e prodotti cosmetici, si erano dati a repentina fuga a piedi. Le ricerche avviate dai Carabinieri hanno permesso, nel giro di pochi minuti, di individuare e bloccare i presunti responsabili, recuperando l’intera refurtiva, del valore complessivo di circa 2.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Furto in farmacia: tre denunciati, recuperata refurtiva da 2mila euro

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Fuga in retromarcia all’alt e inseguimento per 19 km: tre arresti, recuperata refurtiva da 80mila euroDa Bizzarone a Rovello Porro, inseguimento ad alta tensione dei Carabinieri: in auto gioielli e contanti rubati in Svizzera, restituiti al...

Monteforte Irpino, furto in farmacia: tre denunciati, una arrestataIntervento dei Carabinieri a Monteforte Irpino: recuperata refurtiva da una farmacia, una donna arrestata per ordine di carcerazione Furto aggravato...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Ultimo furto, bottino da 400 euro. Il farmacista: Siamo esausti. Non mollerò; Tentato furto nella farmacia di Monteforte Irpino: intervento dei carabinieri; Circolo Pd di Torriana ancora sotto tiro: furto da mille euro; Si presenta in farmacia con ricette mediche false per acquistare oppiacei: 40enne arrestato.

Monteforte Irpino, furto in farmacia: arrestata una donnaI Carabinieri della Compagnia di Avellino, congiuntamente a quelli della Compagnia di Baiano, hanno deferito in stato di libertà un uomo e due donne (tutti di origini straniere, residenti a Napoli e d ... irpinianews.it

Ultimo furto, bottino da 400 euro. Il farmacista: «Siamo esausti. Non mollerò»Il dottor Rigamonti in centro a Mestre: «Combatto da anni, la situazione è sempre più fuori controllo». Stessa persona denunciata per furto tre volte in pochi giorni. «I reati sono diminuiti? I miei s ... veneziatoday.it

#Casalmaggiore Furto alla Manifatturiera, quattro colpi identici dalla stessa mano x.com

Furto collanina Navigli/Darsena sera reddit