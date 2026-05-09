Furto in farmacia | tre denunciati recuperata refurtiva da 2mila euro

Da anteprima24.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre persone sono state denunciate dopo aver tentato un furto in una farmacia. La refurtiva, del valore di circa 2.000 euro, è stata recuperata dai Carabinieri della Compagnia di Avellino. Gli investigatori hanno fermato i sospetti e perquisito i loro veicoli, trovando la merce rubata. L’indagine prosegue per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili nella zona.

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Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Compagnia di Avellino, congiuntamente a quelli della Compagnia di Baiano, hanno deferito in stato di libertà un uomo e due donne (tutti di origini straniere, residenti a Napoli e di età compresa tra i 20 e i 40 anni), ritenuti responsabili di furto aggravato. Nella serata di ieri, a seguito di segnalazione pervenuta al “112”, alcune “Gazzelle” sono intervenute presso una farmacia di Monteforte Irpino. Gli accertamenti eseguiti nell’immediatezza hanno consentito di appurare che i tre, dopo essersi impossessati di vari farmaci e prodotti cosmetici, si erano dati a repentina fuga a piedi. Le ricerche avviate dai Carabinieri hanno permesso, nel giro di pochi minuti, di individuare e bloccare i presunti responsabili, recuperando l’intera refurtiva, del valore complessivo di circa 2.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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