Sant’Agata di Militello furti tra scuole e attività commerciali | recuperata refurtiva per 40mila euro cinque denunciati
A Sant’Agata di Militello, carabinieri e polizia hanno recuperato beni rubati per circa 40.000 euro durante un’operazione che ha portato alla denuncia di cinque persone. I furti sono stati commessi tra scuole e attività commerciali. Le forze dell’ordine hanno sequestrato la refurtiva e individuato i sospettati, accusati di furto e ricettazione.
Scatta una vasta operazione tra carabinieri e polizia a Sant’Agata di Militello, con il recupero di refurtiva per un valore complessivo stimato in circa 40mila euro e la denuncia di cinque persone per furto e ricettazione.L’attività è stata condotta nella giornata di ieri dai militari della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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