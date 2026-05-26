Sant’Agata di Militello furti tra scuole e attività commerciali | recuperata refurtiva per 40mila euro cinque denunciati

Notizia in breve

A Sant’Agata di Militello, carabinieri e polizia hanno recuperato beni rubati per circa 40.000 euro durante un’operazione che ha portato alla denuncia di cinque persone. I furti sono stati commessi tra scuole e attività commerciali. Le forze dell’ordine hanno sequestrato la refurtiva e individuato i sospettati, accusati di furto e ricettazione.